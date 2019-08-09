Не менее 23 человек пострадали в результате землетрясений в Турции

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 23 человека пострадали после двух землетрясений на западе Турции. Об этом сообщает телеканал
Подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы юго-западнее города Измир, где проживают около 2,5 млн человек. Очаг землетрясения находился на глубине 13 км.
Второе землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в провинции Денизли на юго-западе страны. Первые подземные толчки и афтершоки ощущались в соседних провинциях.
По последним данным, жертв нет, 23 человека госпитализированы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из строений на улицу. Некоторые жилые и хозяйственные постройки в зонах землетрясений получили повреждения. О крупных разрушениях не сообщается.-0-
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