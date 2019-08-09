Не менее 23 человек пострадали в результате землетрясений в Турции

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 23 человека пострадали после двух землетрясений на западе Турции. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Подземные толчки магнитудой 4,8 были зафиксированы юго-западнее города Измир, где проживают около 2,5 млн человек. Очаг землетрясения находился на глубине 13 км.

Второе землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в провинции Денизли на юго-западе страны. Первые подземные толчки и афтершоки ощущались в соседних провинциях.

По последним данным, жертв нет, 23 человека госпитализированы с различными травмами, полученными в результате падения или паники при попытках выбраться из строений на улицу. Некоторые жилые и хозяйственные постройки в зонах землетрясений получили повреждения. О крупных разрушениях не сообщается.-0-