Не менее 25 человек пострадали в ДТП с участием 50 машин в Германии

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 25 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием более 50 машин на востоке Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное 28 апреля заявление дорожной полиции ФРГ.
Причиной ДТП стали гололедица и внезапный град на автобане в федеральной земле Тюрингия между городами Зуль и Майнинген. Четверо из пострадавших получили тяжелые травмы.
В их спасении участвовали два вертолета.-0-
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