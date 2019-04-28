Не менее 25 человек пострадали в ДТП с участием 50 машин в Германии

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 25 человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием более 50 машин на востоке Германии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное 28 апреля заявление дорожной полиции ФРГ.

Причиной ДТП стали гололедица и внезапный град на автобане в федеральной земле Тюрингия между городами Зуль и Майнинген. Четверо из пострадавших получили тяжелые травмы.

В их спасении участвовали два вертолета.-0-