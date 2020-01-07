7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 30 человек погибли в Нигерии при взрыве моста, сообщает Reuters .

Нападение произошло в северо-восточном нигерийском штате Борно. Самодельное устройство взорвалось на переполненном мосту в рыночном городе Гамбору по пути в соседний Камерун.

По информации очевидцев, в местную больницу после нападения были доставлены более 35 раненых.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за произошедшее. В этом районе активно действуют как радикальная исламистская организация "Боко Харам", так и региональное отделение Исламского государства, известное как ISWAP.-0-