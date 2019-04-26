Не менее 30 человек пропали без вести при кораблекрушении у берегов Венесуэлы

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 33 человека считаются пропавшими после крушения судна, шедшего из города Гуирия штата Сукре к берегам Тринидада и Тобаго. Об этом сообщает газета
На судне были 35 человек, двое из них уже возвращены на территорию Венесуэлы. Спасатели ведут поиск пропавших. Причиной инцидента стал перегруз лодки, в результате чего она перевернулась, столкнувшись с большими волнами.-0-
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