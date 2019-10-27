Не менее 44 человек пострадали во время беспорядков в Барселоне

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 44 человек пострадали 26 октября во время беспорядков в Барселоне, которые начались после акции протеста сторонников независимости Каталонии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей службы медпомощи региона.

Все началось с демонстрации против вердикта суда по делу каталонских политиков. К акции присоединились примерно 350 тыс. человек. Сообщается также, что примерно 10 тыс. человек устроили митинг у здания управления полиции в Барселоне. Манифестанты бросали в полицейских бутылки и камни, поджигали контейнеры. По предварительной информации, трое участников акции были задержаны.

Около 350 тыс. человек вышли на улицы Барселоны с акцией протеста Демонстрация прошла под лозунгом "Свобода" и стала кульминацией двухнедельных протестов. В воскресенье в Барселоне состоится еще одна акция - в поддержку единства Испании.

Верховный суд 14 октября приговорил к большим тюремным срокам каталонских политиков, которые были признаны причастными к организации референдума о независимости 2017 года. После этого в разных городах Каталонии протестующие вышли на улицы.-0-