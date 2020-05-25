Не менее 50 тыс. домов на западе Австралии остались без электричества из-за шторма

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 50 тыс. домов в Австралии остались без электричества из-за шторма и шквалистого ветра, обрушившихся на западное побережье континента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сетевую компанию Western Power.

Больше всего от удара стихии пострадали южные районы штата, где без электричества остались около 20 тыс. потребителей в городах Маргарет-ривер и Дансборо. В административном центре региона Перте от электросети отключены более 13 тыс. домов. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, однако большая часть работ по ремонту сетей будет проведена после завершения шторма.

За ночь в государственные аварийные службы поступило 360 обращений за помощью. Сообщается о разрушении ряда хозяйственных построек и упавших деревьях. Данные о пострадавших не поступали. На мысе Лиувин, который является самой западной точкой штата, были зафиксированы рекордные порывы ветра скоростью 36,6 м/с.

Как ожидается, в течение дня ветер будет ослабевать, однако на всем юго-западном побережье региона сохранится опасность штормовых приливов и высоких волн.-0-