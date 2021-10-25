Не менее четырех человек погибли при сходе лавины с вулкана в Эквадоре

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере четыре человека погибли, один пострадал в результате схода лавины со склона извергающегося вулкана Чимборасо в одноименной провинции, расположенной в центральной части Эквадора. Об этом со ссылкой на спасательную службу сообщило в воскресенье Agence France-Presse.

На склоне в момент инцидента находились 12 человек. Сообщается о 20 туристах с симптомами переохлаждения, которые совершали восхождение на вулкан Алтар в той же провинции. Уточняется, что приняты меры по их спасению.-0-