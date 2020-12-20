Не менее девяти человек погибли при взрыве в Кабуле

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек стали жертвами взрыва, прогремевшего сегодня в одном из районов афганской столицы. Об этом сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на источники в службах безопасности.

В информации отмечается, что взрыв, прогремевший на площади Спин Калай, был направлен против одного из членов парламента - Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Сам он в результате атаки выжил. По данным афганского агентства Пажвак, парламентарий получил ранения.

Телеканал 1TV News со ссылкой на источник, сообщает, что помимо девяти погибших от взрыва также пострадали шесть человек.-0-