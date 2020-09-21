Не менее пяти человек погибли при нападении неизвестных в Колумбии

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее пяти человек стали жертвами нападения, произошедшего на западе Колумбии, передает радиостанция La FM.

Инцидент произошел в поселке в муниципалитете Буэнос-Айрес. По сообщениям очевидцев, неизвестные бросили гранату, а затем произвели выстрелы из ружья по помещению для проведения петушиных боев.

По предварительным данным, погибли пять человек. Секретарь правительства департамента Каука Луис Ангуло заявил СМИ, что эта цифра может возрасти, поскольку много раненых было доставлено в местные центры помощи в тяжелом состоянии.-0-