Не менее пяти человек стали жертвами двух взрывах в Багдаде

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять человек погибли при двух взрывах, прогремевших одновременно 15 июля на юго-западе Багдада. Об этом сообщило агентство
По информации агентства, два взрыва произошли один за другим на юго-западе Багдада близ одной из шиитских мечетей, расположенных в этом районе города. Сначала в самой мечети было подорвано самодельное взрывное устройство, затем смертник привел в действие закрепленный на его теле пояс со взрывчаткой.
Около 20 человек получили ранения. Пострадавшие доставлены в один из госпиталей иракской столицы.
Полиция Багдада оцепила район происшествия, проводятся следственные действия.-0-
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