Не менее пяти полицейских погибли при нападении террористов в Индии

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере пять солдат военизированной полиции Индии погибли в среду во время атаки террористов на полицейский патруль в северном штате Джамму и Кашмир, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV . В результате нападения тяжелые ранения получили также инспектор полиции и гражданское лицо.

Атака произошла в округе Анантнаг. Двое боевиков сначала бросили гранаты в полицейский патруль, а затем начали стрелять из автоматов. В ходе перестрелки один террорист был уничтожен.

Штат Джамму и Кашмир является единственным в Индии, где большинство населения составляют мусульмане. Здесь периодически проявляют активность группировки, выступающие за отделение от Индии.-0-