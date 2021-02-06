Не менее трех человек пострадали от взрыва во французском Бордо

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее трех человек пострадали от взрыва в здании, расположенном в центральной части Бордо (Франция), сообщает ТАСС.

По сообщению пожарной службы города, два человека считаются пропавшими без вести. Инцидент произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар. От взрывной волны разбились стекла в ближайших магазинах.

На место прибыли два десятка пожарных машин. Квартал оцеплен полицией. Причины происшедшего выясняются.-0-