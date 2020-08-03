"Не вызывает опасений": Ватикан прокомментировал состояние здоровья почетного Папы Бенедикта XVI

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние здоровья почетного Папы на покое Бенедикта XVI (Йозефа Ратцингера) не вызывает серьезного беспокойства. Об этом сообщили журналистам в службе печати Святого престола, передает ТАСС.

Бывший Папа Римский Бенедикт XVI тяжело заболел Уточняется, что у 93-летнего Бенедикта XVI диагностировано рожистое воспаление лица - острое инфекционное заболевание, которое выражается в покраснении участка кожи и сопровождается общей интоксикацией и повышением температуры.

"Состояние здоровья почетного Папы не вызывает особого беспокойства", - указали в пресс-службе, отметив, что он переживает острую фазу заболевания.

Как сообщил Федерико Ломбарди, возглавляющий Фонд Йозефа Ратцингера - Бенедикта XVI, на 93-летнего Бенедикта XVI повлияло путешествие в Баварию и смерть брата. "Безусловно, это стало для него большим ударом", - прокомментировал Ломбарди.

Немецкий кардинал, видный теолог Йозеф Ратцингер взошел на папский престол в 2005 году после смерти своего предшественника Иоанна Павла II, взяв имя Бенедикт XVI. В 2013 году он стал первым понтификом за последние 600 лет, отказавшимся от престола Святого Петра. Бенедикт, которому на тот момент было 85 лет, объяснил свое решение нехваткой сил для управления Римско-католической церковью.-0-