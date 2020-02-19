Неандертальцы проводили цветочные обряды при захоронении умерших

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пещере Шанидар на севере Ирака ученые обнаружили скелет неандертальца, положение которого доказывает, что его хоронили с определенными почестями, сообщает британская газета The Guardian.

В знаменитой пещере Шанидар были найдены останки неандертальца, жившего около 70 тыс. лет назад. Скелет представляет собой хорошо сохранившиеся верхнюю часть тела и обе руки взрослого человека, а также разбитый череп.

По оценке ученых, останки принадлежат неандертальцу 40-50 лет. Пол его определить не удалось. Назвали находку Шанидар Z.

Пещера Шанидар известна ученым с середины ХХ века. Шестьдесят лет назад в ней было обнаружено захоронение 10 неандертальцев - семерых взрослых и троих детей. Из-за того, что вокруг костей находились комочки цветочной пыльцы, захоронение назвали "цветочным". А ученые предположили, что при захоронении умерших неандертальцы использовали определенные ритуалы.

В почве вокруг костей Шанидара Z ученые также обнаружили остатки цветочной пыльцы. И это открытие подтвердило догадку о том, что неандертальцы при захоронении умерших проводили цветочные обряды.

"Одно дело просто похоронить тело по чисто практическим причинам, чтобы избежать распространения неприятного запаха или привлечения насекомых. А другое - с использованием похоронных ритуалов, которые свидетельствуют об уровне развития неандертальцев, указывают на их более сложное, символическое и абстрактное мышление, сострадание и заботу о мертвых", - отмечает остеолог Кембриджского университета, палеонтолог Эмма Померой.

Неандертальцы населяли Евразию от побережья Атлантического океана до Уральских гор примерно 400 тыс. назад. Исчезли после того, как предки современных людей обосновались в этом регионе.-0-

Фото The Guardian