Небо в Австралии стало оранжевым из-за мощной пылевой бури

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Огромная пылевая буря обрушилась на юго-восточные регионы Австралии. В Новом Южном Уэльсе небо окрасилось в оранжевый цвет, видимость резко снизилась, загрязнение воздуха достигло опасного уровня. Об этом сообщает ВВС.
Буря была вызвана сильными ветрами, поднявшими в воздух сухую землю и песок. В Новом Южном Уэльсе с августа установилась засушливая погода. Этой зимой на востоке Австралии почти не было дождей.
Власти штата Новый Южный Уэльс издали официальное предупреждение для жителей Сиднея в связи с приближением пылевой бури, которая охватила территорию в 500 км. Плохая видимость привела к задержке многих авиарейсов из Сиднея и в Сидней.
Воздух в Сиднее сильно загрязнен. Врачи рекомендуют жителям меньше находиться на открытом воздухе.-0-
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