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12 июня 2020, 21:41

Небольшой рост заболеваемости COVID-19 после спада не свидетельствует о второй волне - ВОЗ

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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой рост заболеваемости коронавирусом после спада не является свидетельством второй волны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана.

Майкл Райан отметил, что сейчас мир все еще не может справиться с первой волной. По его словам, некоторые страны в Европе, Юго-Восточной Азии и Северной Америке уже пережили пик инфекции и сейчас очень осторожно выходят из этой сложной ситуации. "Некоторые вводили очень жесткие карантинные меры, некоторые смогли избежать этого. В некоторых странах, когда удалось установить контроль над распространением вируса, данные по заболеваемости были низкие. Потом цифры немного выросли, и это могло быть интерпретировано как вторая волна. Но это не является второй волной", - приводит слова Майкла Райана ТАСС.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям затрудняется ответить, каким образом поведет себя вирус. Эксперт говорит, что важно продолжать принимать адекватные меры, чтобы заболевание не вернулось. Он отметил, что нужно найти баланс между полной самоизоляцией и восстановлением нормальной жизни и экономики. По его словам, не существует какой-то панацеи или единого шаблона на глобальном уровне. Страны сами должны найти такой баланс.-0-

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