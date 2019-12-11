Небольшой самолет разбился на западе Канады

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшой самолет разбился сегодня в канадской провинции Британская Колумбия, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

Самолет разбился в труднодоступной лесной местности на острове Габриола, который находится примерно в 15 км от крупного города Нанаймо.

По последним данным, погибли все, кто находился в самолете.

На месте крушения работают спасатели, прибыло несколько машин скорой помощи. Специалисты устанавливают все обстоятельства катастрофы, в том числе количество погибших.-0-