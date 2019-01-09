Небоскреб - символ Нью-Йорка могут выставить на продажу

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из символов Нью-Йорка небоскреб Chrysler Building могут продать из-за высоких затрат на содержание. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Строение находится во владении госфонда Абу-Даби Abu Dhabi Investment Council, выкупившего в 2008 году акции небоскреба за $800 млн. Ему принадлежит 90% пакета. Совладельцем является нью-йоркская компания-застройщик Tishman Speyer Properties. Владельцы небоскреба обратились в компанию по предоставлению услуг в сфере недвижимости для того, чтобы выставить Chrysler Building на продажу.

Вместе с тем эксперты предполагают, что новые владельцы небоскреба могут столкнуться с проблемами, связанными с большими затратами на содержание здания. К примеру, компания Tishman Speyer Properties только в 1997 году потратила $100 млн на его обновление. Среди других трудностей называют возросшую стоимость аренды: если в 2017 году она составляла $7,75 млн, то в 2018-м - уже $32,5 млн. Ожидается, что к 2028 году владельцы небоскреба должны будут выплачивать $41 млн ежегодно.

Небоскреб был построен в 1930 году. Он стал первым зданием, превзошедшим по высоте парижскую Эйфелеву башню, и оставался самым высоким строением в мире до открытия Empire State Building в 1931 году.-0-