Неделя моды в Нью-Йорке проходит в нестандартном формате

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нью-Йорке стартовала Неделя моды осенне-зимнего сезона. В связи с пандемией коронавируса модное мероприятие сменило традиционный формат, сообщает CNN.

Многие события Недели моды проходят на открытом воздухе. Присутствовать на дефиле теперь может ограниченное число зрителей.

Дизайнер Джейсон Ву открыл программу показом на крыше одного из небоскребов в Манхэттене. Он превратил площадку в тропический остров, однако увидеть это воочию смогли около 30 человек. Гости должны были заполнить анкету о здоровье, соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Шоу также транслировалось на онлайн-платформе.

Несмотря на меры безопасности, к которым прибегли организаторы мероприятия, многие американские модельеры, тем не менее, отказались от участия в Неделе моды.-0-