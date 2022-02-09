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09 февраля 2022, 10:14

Недовольны все: предприятия Литвы находятся на пути к всеобщей забастовке

Фото livejournal.com
Фото livejournal.com

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники крупнейшего в Прибалтике завода по производству азотных удобрений Achema начали бессрочную забастовку. Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы (КПСЛ) Инга Ругинене заявила, что в прибалтийской республике таких масштабных акций не было за все годы независимости. Конфликт недовольных рабочих и руководства Achema может вдохновить на решительные действия представителей других компаний или даже целых отраслей народного хозяйства Литвы, недовольных положением дел в стране и политикой правительства консерваторов, пишет аналитический портал RuBaltic.

Achema

Забастовка работников завода Achema в Йонаве началась 8 февраля. Главным требованием к администрации является подписание коллективного договора, который должен будет защитить рабочих от произвола работодателя.

Бастующие недовольны изменением системы оплаты труда. С ним их ознакомили в конце января, хотя ввели новую систему задним числом с 1 января. В результате зарплата многих сотрудников уменьшается более чем на 100 евро. При этом, по данным профсоюза, за девять месяцев 2021 года чистая неконсолидированная прибыль Achemа после аудита составила 58,182 млн евро, что на 64,8% больше, чем годом ранее.

В профсоюзе утверждают, что руководство компании не впервые прибегает к такой тактике. Ссылаясь на сложности, работникам урезают зарплату, а в конце года руководство делит между собой миллионные прибыли.

9 февраля в Вильнюсе и Клайпеде пройдут пикеты в поддержку рабочих, бастующих на крупнейшем в Прибалтике заводе азотных удобрений Achemа.

В Клайпеде пикет солидарности состоится у офиса компании морских грузоперевозок KLASCO (входит в группу предприятий Achemа). В Вильнюсе участники акции придут к центральному офису группы предприятий Achemа.

"Литовская железная дорога" и Клайпедский порт

В список самых "взрывоопасных" предприятий Литвы, несомненно, можно включить государственного перевозчика "Литовская железная дорога" (ЛЖД) и Клайпедский порт. Именно они будут расплачиваться за транзитную блокаду "Беларуськалия", организованную по решению правительства Ингриды Шимоните. Совокупные потери отрасли оцениваются в сотни миллионов евро.

"Такие санкции могут вызвать серьезные и долгосрочные отрицательные последствия для экономики Литвы. Сейчас около 30% всех грузов в Клайпеде - транзитные грузы из Беларуси, удобрения составляют 26% всех грузов в порту. Это принесет ущерб литовской экономике на сумму 300 млн евро в год", - прогнозирует президент Литовской ассоциации компаний по перевалкам портовых грузов Вайдотас Шилейка.

Очевидно, примерно по 100 млн евро потеряют железная дорога и порт. Остальные убытки лягут на плечи компаний из смежных отраслей, которые зависят от стабильной работы транзитного сектора.

В случае с ЛЖД ситуацию усугубляют ответные санкции Минска - запрет на железнодорожные перевозки литовских нефтепродуктов и удобрений по территории Беларуси. Это примерно 1,5 млн т продукции, предназначенной для украинского рынка. В ЛЖД уже посчитали, что белорусский ответ на санкции грозит отобрать у компании еще 10% грузооборота.

"Нами принято решение о запрете перевозок транзитом по своей территории следующих из Литвы железнодорожным транспортом нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, погруженных на станциях Литовской железной дороги. По территории Республики Беларусь таких грузов перевозится около 1,5-1,6 млн т на сумму более $1 млрд ежегодно", - сказал БЕЛТА пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз.

Добавим к этому необъявленную санкционную войну, которую против Литвы ведет Китай, и судебные иски "Беларуськалия". Требования о выплате компенсаций за досрочное расторжение транзитного контракта Минск предъявляет именно "Литовской железной дороге".

Усилиями правительства консерваторов транзитная отрасль прибалтийской республики оказалась в центре идеального шторма. Переживут его не все: ЛЖД уже объявила о намерении уволить до конца года 300 человек. Как показывает опыт соседней Латвии, это может быть началом более масштабной кампании по отсеиванию лишнего персонала.

Стабильный поток грузов из Беларуси позволял литовским портовикам и железнодорожникам с оптимизмом смотреть в будущее (особенно если учесть, что "Беларуськалий" собирался существенно нарастить экспорт своей продукции). Теперь многие окажутся на бирже труда. Или попытаются защитить свои права путем проведения неких демонстративных акций.

Правда, сделать это будет непросто. Во-первых, работа транзитного сектора Литвы не локализована в какой-то конкретной точке на карте страны. Потенциальным "бунтовщикам" будет гораздо труднее объединиться и согласовать свои действия, чем сотрудникам того же завода Achema.

Во-вторых, у государства развязаны руки для борьбы с теми, кто выступит за сохранение белорусского транзита. Любые попытки организовать полноценную забастовку будут приравниваться к "угрозам национальной безопасности" и пресекаться через суд. А уличные протесты массового характера не приобретут - власть их просто проигнорирует.

Вильнюсский общественный транспорт

Achema - не единственная литовская компания, сотрудники которой уже объявили забастовку. Аналогичным образом решили действовать в профсоюзе "Вильнюсского общественного транспорта". Идея забастовки обсуждалась в конце сентября прошлого года, а в октябре ее официально поддержали 747 из 769 участников голосования (примерно 40% от общего количества сотрудников предприятия).

Правда, руководству "Вильнюсского общественного транспорта" удалось купировать эту угрозу, обратившись в суд. Во время рассмотрения дела проведение забастовки запрещено.

Истец доказывает, что из-за сложной ситуации с коронавирусом ни в коем случае нельзя дестабилизировать работу общественного транспорта в столице Литвы. Ответчик отстаивает свое право бастовать для достижения заявленных целей: речь идет о повышении заработной платы на 10% и улучшении условий труда.

Врачи и учителя

Сферы здравоохранения и образования для властей Литвы - источник постоянной головной боли. И врачи, и учителя в прибалтийской республике время от времени заявляют о своих правах.

2018 год в прибалтийской республике ознаменовался масштабной забастовкой педагогов, которая охватила 15% школ. Ее участники требовали выделить дополнительное финансирование на повышение своих зарплат. На волне протестов тогдашний глава правительства Литвы Саулюс Сквернялис отправил в отставку министра Юргиту Петраускене (хотя и отрицал связь между этими событиями).

Примечательно, что требования учителей тогда открыто поддерживала нынешний премьер-министр Ингрида Шимоните. Правящая партия аграриев, напротив, обвиняла своих оппонентов-консерваторов в стремлении заработать политические очки накануне выборов. На этот раз они вполне могут поменяться местами.

Под конец года забастовка рассосалась, профсоюз работников системы образования Литвы заявил о частичном удовлетворении их требований. Но менее чем через год учителя снова выступили против проекта государственного бюджета.

В общем, опыт самоорганизации и проведения забастовки у них имеется. Как и поводы для недовольства: система образования Литвы по-прежнему не может похвастаться высокими зарплатами.

Фермеры

Протесты фермеров для Прибалтийских республик тоже стали привычным явлением. Производители аграрной продукции в Литве, Латвии и Эстонии пострадали от санкционной войны с Россией гораздо сильнее, чем работники других отраслей.

Яркое "показательное выступление" они провели в 2019 году, когда выкатили на улицы городов колонны тракторов и тягачей. Если верить организаторам акции, в ней было задействовано до 3 тыс. единиц сельскохозяйственной техники (людей - еще больше).

Литовских фермеров возмущает тот факт, что их коллеги в западных странах получают более весомые прямые выплаты из бюджета ЕС.

Эта диспропорция будет сохраняться еще как минимум несколько лет. Пожалуй, самый экстремальный сценарий аграрных протестов предполагает блокаду важных автотранспортных артерий Литвы. Протестующие в Канаде наглядно показали, как это работает.-0-

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