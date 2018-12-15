Неформальный саммит ЕС пройдет в Румынии 9 мая 2019 года

15 декабря, Доха /БЕЛТА - ТАСС/. Неформальная встреча лидеров стран Европейского союза пройдет в румынском городе Сибиу 9 мая 2019 года. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Румынии Теодор Мелешкану на Дохийском форуме в Катаре.
"Неформальная встреча лидеров ЕС пройдет в Сибиу 9 мая", - сказал Теодор Мелешкану.
Саммит будет посвящен будущему Европы.
Румыния с 1 января 2019 года на шесть месяцев станет председателем Совета ЕС. Теодор Мелешкану отметил, что в повестке председательства вопросы безопасности, отношения с иностранными государствами, в том числе в свете кризиса в Персидском заливе, а также палестинский вопрос.-0-
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