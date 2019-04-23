Нефритовая шахта обрушилась в Мьянме, полсотни людей под завалами

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мьянме произошло обрушение в шахте по добыче нефрита, более 50 человек находятся под завалами, сообщает Reuters .

По данным властей, под завалами оказались 54 работника двух горнодобывающих компаний, а также около 40 экскаваторов и грузовиков. Тела трех человек были извлечены из-под обломков. Надежды, что кто-то из шахтеров уцелел, практически нет.

На месте ЧП идет поисково-спасательная операция.-0-