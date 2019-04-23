Нефритовая шахта обрушилась в Мьянме, полсотни людей под завалами

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мьянме произошло обрушение в шахте по добыче нефрита, более 50 человек находятся под завалами, сообщает
По данным властей, под завалами оказались 54 работника двух горнодобывающих компаний, а также около 40 экскаваторов и грузовиков. Тела трех человек были извлечены из-под обломков. Надежды, что кто-то из шахтеров уцелел, практически нет.
На месте ЧП идет поисково-спасательная операция.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3497 BYN
|2.346 BYN
|2.352 BYN
|USD
|2.0891 BYN
|2.086 BYN
|2.09 BYN
|RUB
|3.2754 BYN
|3.271 BYN
|3.28 BYN