Нефть дорожает после резкого падения запасов в США

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15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на нефть растут 15 июля после резкого падения запасов в США, при этом рынок ждет новостей со встречи мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,44%, до $43,09 за баррель, к 9.29 утра по минскому времени, на WTI - прибавили 0,45%, до $40,47 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США сократились на 8,3 млн баррелей, до 531 млн, за неделю, завершившуюся 10 июля, тогда как аналитики предполагали, что они снизятся на 2,1 млн баррелей.
"Данные API, опубликованные накануне, оказали некоторую поддержку рынку в ходе сегодняшних утренних торгов", - сообщили аналитики ING Economics.-0-