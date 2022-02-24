Нефть марки Brent подорожала до $102 за баррель впервые с сентября 2014 года

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE достигла $101,8 за баррель впервые с сентября 2014 года. Об этом свидетельствуют данные сегодняшних торгов, сообщает газета "Известия".

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 5,1% - до $101,8 за баррель. Майские фьючерсы подорожали на 2,8% - до $96,71.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI росли в цене на 5,5% - до $96,97 за баррель.

Ранее управляющий инвестиционной компании "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин заявил, что европейцев ожидает резкое повышение цен на газ на фоне санкций против России. Он также обратил внимание на то, что цена на нефть достигнет как минимум $150 за баррель. По словам Скрябина, риски, связанные с санкциями в отношении России, могут усугубить энергетический кризис в Европе.

Вместе с тем эксперт добавил, что высокая цена на энергоносители невыгодна и США. Аналитик заверил, что подобные обстоятельства являются одними из наиболее значимых факторов ускорения инфляции.-0-