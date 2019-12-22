Нефтехимический завод загорелся в российской Уфе

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожар возник в здании опытного завода "Нефтехим" в Уфе. Спасатели МЧС локализовали огонь на площади 2 тыс. кв.м, сообщает ТАСС.

На заводе загорелась горючая жидкость в 250-литровых бочках. "В 8.44 мск пожар в Уфе локализован на площади 2 тыс. кв.м", - проинформировали в МЧС РФ. Всего в ликвидации возгорания, как отметили в пресс-службе МЧС по региону, задействованы 135 человек и 45 единиц техники.

Пожар произошел в трехэтажном кирпичном производственном здании по ул.Инициативная. На момент прибытия сотрудников МЧС в 5.02 мск наблюдалось возгорание в производственном корпусе. Спустя менее получаса площадь пожара составила 40х40 м.

Пожару присвоен повышенный ранг. Информация о погибших и пострадавших не поступала. Возгорание произошло на территории промзоны, жилых домов вблизи нет. К месту происшествия был направлен пожарный поезд с 340 т воды и почти 7 т пенообразователя, также на месте работает передвижная лаборатория для замера вредных веществ в воздухе.-0-