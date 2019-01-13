Нефтеперерабатывающий завод горел в Украине

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтеперерабатывающий завод горел вблизи города Калуш Ивано-Франковской области Украины, для ликвидации пожара привлекалось более 100 спасателей. Такая информация размещена на сайте управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о пожаре в корпусе цеха пиролиза, компримирования и разделения пирогаза ООО "Карпатнефтехим" поступило 12 января в 21.08. Прибывшие на место пожарные увидели факельное горение из системы трубопровода на площади около 4 кв. м и высотой 15 м. Инженерно-технический персонал в 21.15 перекрыл задвижки подачи сырья на вводе в установку.

На охлаждение производственной установки и соседних сооружений подавалась вода. "В 23.48 пожар был локализован. 13 января в 10.44 ликвидирован, - проинформировали в пресс-службе. - К тушению привлекались 20 единиц техники и 110 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений управления ГСЧС области".

Причина возникновения пожара устанавливается. Пострадавших нет.-0-