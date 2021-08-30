30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нефтепродукты попали в Авачинскую бухту на Камчатке, источник загрязнения пока не найден. Об этом проинформировал на оперативном совещании заместитель председателя правительства региона Роман Василевский, сообщает ТАСС.

Утечка нефтепродуктов происходит в районе Сероглазки (район в Петропавловске-Камчатском). "Сегодня под дорогой есть авария по трубе. Сейчас разбирательство продолжается, но источник загрязнения пока не найден. Боновые заграждения установлены, наблюдение ведется в постоянном режиме", - сказал он.

Сотрудники прокуратуры проводят проверку, отобраны образцы проб.

Авачинскую бухту называют главными транспортными воротами Камчатского края. Это крупнейшая в России и в мире акватория, расположенная на Камчатке. Ее максимальная глубина - 26 м.-0-