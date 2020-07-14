Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае из-за разгерметизации трубопровода

14 июля, Хабаровск /БЕЛТА - ТАСС/. Разгерметизация нефтепровода в Комсомольском районе Хабаровского края РФ привела к загрязнению озера Голое. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровском краю и Еврейской автономной области проводится проверка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что место разлива находится в труднодоступном районе, туда выехала следственно-оперативная группа. Нефтепровод перекрыли, утечка нефтепродуктов локализована. Об масштабах утечки не сообщается.-0-