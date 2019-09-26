Нефтяные пятна обнаружены на пляжах северо-востока Бразилии

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около сотни пляжей на северо-востоке Бразилии оказались загрязнены нефтью и нефтепродуктами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Globo .

От загрязнения пострадали 46 городов в восьми штатах региона, погибли семь морских черепах.

По результатам химического анализа собранной субстанции, специалисты бразильской государственной нефтегазовой компании Petrobras пришли к выводу, что эта нефть и ее производные отличаются по своим характеристикам от той, которая добывается в стране. Источник ее происхождения не уточняется.-0-