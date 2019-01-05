Неизвестные лица устроили стрельбу в Кельне

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/.В центре Кельна 4 января произошла стрельба. Полицейские задержали одного подозреваемого. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По предварительной информации, стрельба произошла вблизи центрального вокзала. Полицейские вскоре задержали мужчину возле станции метро. По сведениям полиции, у задержанного было холодное оружие.

Сообщается, что второй подозреваемый, направился к берегу Рейна. Полиция сообщила, что проведен обыск в одном из зданий на улице, где произошла стрельба.-0-