Неизвестные напали на церковь в Вене: есть пострадавшие

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные напали на церковь в Вене, пострадали от 8 до 15 человек, сообщает издание Kronen Zeitung.

В нападении на католическую церковь участвовали два человека. По словам очевидцев, были слышны выстрелы. Причина произошедшего пока неизвестна. Полиция Вены исключает версию теракта. Предположительно, речь идет об ограблении.

По последним данным, пострадавшие являются служителями церкви.-0-