Неизвестные открыли стрельбу на востоке Франции, пострадали три человека

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы, открытой неизвестными в масках в городе Безансон (регион Франш-Конте) на востоке Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Трагедия произошла 25 декабря в 19.15 по местному времени. Все пострадавшие были доставлены в больницу, один из них находится в критическом состоянии.

Трое или четверо нападавших, чьи лица были закрыты масками, скрылись с места происшествия. Полицейские обнаружили 15 гильз и гранату.

Прокуратура Безансона начала расследование.-0-