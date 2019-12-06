Неизвестные открыли стрельбу по протестующим в Багдаде – погибли 10 человек

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 10 протестующих погибли, несколько десятков ранены в результате вооруженного нападения неизвестных на участников манифестаций в Багдаде. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По его сведениям, группа людей с оружием подъехала на автомобилях к площади Эль-Хиляни и начала стрелять по находящимся там манифестантам. Официальные источники сообщают о семи погибших и около 30 раненых.
Как передает Al Arabiya, протестующие призывают армию вмешаться и защитить их.
Ранее агентство
В Ираке с начала октября не стихают акции протеста против ухудшения условий жизни, высокой безработицы среди молодежи и коррупции. За два месяца жертвами беспорядков стали более 430 человек - демонстранты и сотрудники сил безопасности. Около 20 тыс. человек пострадали.-0-