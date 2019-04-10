Неизвестные попытались украсть скульптуру из Русского музея в Санкт-Петербурге

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные предприняли попытку похитить скульптуру из Русского музея в Санкт-Петербурге, однако им помешали сотрудники Росгвардии, сообщает ТАСС.
Двое неизвестных были замечены охранником Михайловского замка, когда спускались по веревке с моста через окружающий замок ров. Злоумышленники были задержаны, когда один из них пытался зацепить крюком скульптуру, расположенную в стенной нише.
В январе из Третьяковской галереи в Москве, где проходила выставка работ художника Архипа Куинджи, похитили картину "Ай-Петри. Крым". Подозреваемый в хищении картины 31-летний мужчина был задержан, объяснить мотивы своего поступка он не смог. Сотрудники полиции также обнаружили и пропавшее полотно.-0-
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