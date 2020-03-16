Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Тюмень и Уфу, сообщает ТАСС.

"На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" рейсов Москва - Пермь, Москва - Тюмень, Москва - Уфа. Все самолеты находятся в воздухе. Самолеты не меняют маршруты, следуют в пункты назначения", - сообщил источник в экстренных службах.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов стали поступать с 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 14 рейсов, пик пришелся на 14 марта, когда неизвестные сообщили о "минировании" четырех бортов. Все угрозы оказались ложными. Ранее источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткоины, угрожая продолжить "минирование" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.-0-