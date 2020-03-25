Неизвестные сообщили о минировании трех российских пассажирских самолетов

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25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту трех самолетов, совершавших внутрироссийские рейсы, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы страны.
Все три воздушных судна, выполнявшие рейсы Москва-Владивосток, Москва-Южно-Сахалинск и Новосибирск-Москва, благополучно приземлились в пунктах назначения.
Всего 24 марта в российские экстренные службы поступило 13 сообщений о минировании самолетов, которые оказались ложными. Ранее 10 бортов совершили посадки, ни меняя при этом направления следования.
Сообщения об угрозе взрыва на самолетах в России начали фиксировать с 3 марта. За это время были "заминированы" более 80 рейсов.-0-