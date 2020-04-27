Неизвестные сообщили о минировании всех самолетов, находящихся в Шереметьево

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на бортах всех самолетов, находящихся в московском аэропорту Шереметьево, и шести самолетов в полете. Об этом сообщает ТАСС.

"Поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на бортах всех самолетов, которые находятся в Шереметьево. Также были "заминированы" два самолета, выполняющих рейсы в этот аэропорт, и четыре, летящих из Шереметьево", - сказал собеседник агентства. Выполнявшие рейсы самолеты не меняли маршруты следования.

Все самолеты проверены, информация о минировании не подтвердилась.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" почти 200 рейсов.-0-