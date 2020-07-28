28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные сообщили о минировании здания газеты "Комсомольская правда" в Москве, на место прибыли сотрудники полиции, сообщает ТАСС.

Как отметили в правоохранительных органах, 28 июля поступили анонимные сообщения о минировании более 20 больниц и других административных зданий в Москве, а также торговых центров Vnukovo Outlet Village и "Савеловский", аэропорта Домодедово.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С 3 марта начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Ни одна из угроз не подтвердилась. ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых поступали тысячи ложных сообщений о минировании.-0-