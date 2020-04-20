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20 апреля 2020, 23:45

Неизвестные у берегов Бенина захватили контейнеровоз

Фото Shutterstock
Фото Shutterstock

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/.  Судно под португальским флагом Tommi Ritscher захватили неизвестные у берегов Бенина. Об этом сообщила служба Dryad Global по вопросам безопасности на море.

По ее сведениям, среди членов экипажа есть граждане России, Украины, Филиппин и Болгарии. Служба отмечает, что 11 членам экипажа удалось укрыться в специальном помещении, а еще восемь, предположительно, захвачены в плен.

По сообщению Dryad Global, власти Нигерии направили к захваченному судну патрульный катер.-0-

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