Неизвестные у берегов Бенина захватили контейнеровоз

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судно под португальским флагом Tommi Ritscher захватили неизвестные у берегов Бенина. Об этом сообщила служба Dryad Global по вопросам безопасности на море.

По ее сведениям, среди членов экипажа есть граждане России, Украины, Филиппин и Болгарии. Служба отмечает, что 11 членам экипажа удалось укрыться в специальном помещении, а еще восемь, предположительно, захвачены в плен.

По сообщению Dryad Global, власти Нигерии направили к захваченному судну патрульный катер.-0-