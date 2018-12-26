Неизвестные устроили стрельбу на рождественской вечеринке в Мексике

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек, и в их числе восьмимесячный ребенок, погибли при нападении неизвестных в городе Акапулько в штате Герреро на западе Мексики. Об этом сообщила венесуэльская газета El Universal.

По сведениям полиции, неизвестные подъехали на такси к жилому дому, где отмечали Рождество, и открыли огонь по людям. Четверо мужчин погибли на месте, младенец умер в больнице от ранений. Нападавшие скрылись.

Эксперты из мексиканской неправительственной организации "Гражданский совет по общественной безопасности и уголовной юстиции" по итогам прошлого года поместили Акапулько на третье место из 50 в рейтинге самых опасных городов мира. Показатель убийств в городе достиг 106 случаев на каждые 100 тыс. жителей.

С января по ноябрь этого года власти Мексики зарегистрировали 26,37 тыс. умышленных убийств. Более 18,1 тыс. убийств были совершены с использованием огнестрельного оружия.-0-