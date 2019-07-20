Неизвестные в масках и с оружием устроили налет на торговый центр в Париже

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа вооруженных людей в масках организовала налет на крупный торговый центр Galeries Lafayette в Париже, сообщает 20 июля телеканал BFM .

По его информации, инцидент произошел вечером накануне. Несколько грабителей разбили одну из боковых дверей и уличную витрину молотками. На шум выбежали охранники, которым удалось прогнать злоумышленников, но двое из них получили легкие травмы.

Ущерб торгового центра пока не определен. Известно лишь, что преступники украли несколько дорогих часов.

Прокуратура Парижа начала расследование, пока никто из участников налета задержан.-0-