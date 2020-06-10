Неизвестные въехали в группу людей в Мюнхене и стали их избивать

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько неизвестных въехали на легковом автомобиле в группу людей в Мюнхене. Затем они вышли из машины и стали избивать людей, после чего скрылись на своем автомобиле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение полиции города в Twitter.

"Мы разыскиваем автомобиль. По нашей оценке, сейчас опасности нет", - цитирует ТАСС сообщение полиции. Район ЧП оцеплен стражами порядка. В полиции исходят из того, что речь идет о "целенаправленной атаке".

По информации газеты Bild, в нападении участвовали шесть членов известной рокерской группировки "Ангелы ада" (Hells Angels). Как минимум один из них использовал нож. По предварительной информации, пострадали три человека.-0-