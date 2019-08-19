Неизвестные взорвали больницу на северо-востоке Сирии

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Здание больницы, находящееся в сирийской провинции Хасеке на северо-востоке страны, обрушилось из-за подрыва, осуществленного с помощью дистанционно управляемых устройств, сообщает газета al-Watan .

"Здание частной больницы "ас-Салям" обрушилось в деревне аш-Шейх Хамд на юге от города Хасеке", - сирийское пишет издание.

Как уточняется, неустановленные злоумышленники взорвали здание несколькими взрывными устройствами. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.-0-