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08 апреля 2020, 18:59

Неизвестные "заминировали" все самолеты в московском аэропорту Шереметьево

Фото ТАСС
Фото ТАСС

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные "заминировали" все самолеты в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту всех самолетов, находящихся в Шереметьево. Они были проверены, информация не подтвердилась", - сказал собеседник.

Сообщения об угрозе взрывов на бортах российских самолетов поступают почти ежедневно с 3 марта. За это время были "заминированы" более 100 рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить минирование самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.-0-

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