Неизвестный обстрелял сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве

15 июня, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Неизвестный открыл огонь по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте в Москве, есть пострадавший. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства уточнил, что на место происшествия следуют сотрудники Росгвардии.

По словам источника, стрельба началась в тот момент, когда сотрудники ДПС остановили машину для проверки. "По предварительным данным, стрелявший - водитель этого автомобиля", - сказал источник.

По информации другого источника, ранены три человека, включая двоих полицейских.-0-