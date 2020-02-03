Неизвестный открыл стрельбу в автобусе в Калифорнии

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы в автобусе, который направлялся из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско (Калифорния, США). Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел 3 февраля около 1.30 по местному времени в 130 км к северо-западу от Лос-Анджелеса. Известно, что в автобусе находились около 40 человек. По предварительной информации, стрельбу открыл один из пассажиров. Пострадавших доставили в больницы, информации об их состоянии нет.

Подозреваемый взят под стражу, его мотивы пока не называются. Начато расследование.-0-