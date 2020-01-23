Неизвестный открыл стрельбу в бизнес-центре в Ереване

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В бизнес-центре Erebuni Plaza в центре Еревана открыл стрельбу неизвестный. Об этом сообщает информационное агентство АРМЕНПРЕСС.

Звонок о стрельбе внутри бизнес-центра поступил в полицию в 14.45 по местному времени. Как сообщил журналистам начальник управления по связям с общественностью и СМИ полиции Армении Ашот Ааронян, на месте происшествия в данный момент находятся сотрудники различных подразделений полиции и других правоохранительных органов.

По предварительным данным, жертв нет. Здание бизнес-центра и территория вокруг него оцеплена. Другие подробности инцидента пока не приводятся.

Как сообщает ТАСС, в бизнес-центре Erebuni Plaza среди прочего расположен офис бывшего президента Армении Роберта Кочаряна.-0-