Неизвестный открыл стрельбу в кафедральном соборе Бразилии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл огонь в кафедральном соборе города Кампинас в бразильском штате Сан-Паулу на юго-востоке страны, сообщает телеканал Globo.

По информации СМИ, убиты четыре человека, не менее трех человек ранены. Стрелок покончил с собой. Причины происшествия и мотивы нападавшего выясняются, на месте ЧП работают врачи и сотрудники правоохранительных органов.

Очевидцы рассказали, что преступник открыл стрельбу по прихожанам, собравшимся на службу в обеденное время.-0-