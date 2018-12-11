Неизвестный открыл стрельбу в кафедральном соборе Бразилии

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестный открыл огонь в кафедральном соборе города Кампинас в бразильском штате Сан-Паулу на юго-востоке страны, сообщает телеканал Globo.
По информации СМИ, убиты четыре человека, не менее трех человек ранены. Стрелок покончил с собой. Причины происшествия и мотивы нападавшего выясняются, на месте ЧП работают врачи и сотрудники правоохранительных органов.
Очевидцы рассказали, что преступник открыл стрельбу по прихожанам, собравшимся на службу в обеденное время.-0-
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