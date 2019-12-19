Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы: есть пострадавшие

19 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Неизвестный открыл стрельбу в районе Лубянки в центре Москвы, есть пострадавшие, сообщили в ФСБ России.

"Неизвестный открыл стрельбу около дома №12 по улице Большая Лубянка. Есть пострадавшие. Личность преступника устанавливается. Преступник нейтрализован", - сказали в ФСБ.

По данным Минздрава России, два сотрудника ФСБ получили крайне тяжелые ранения. Следственный комитет РФ по факту стрельбы на Лубянке возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российскому лидеру доложено о стрельбе на Лубянке.

На улице Большая Лубянка перекрыто движение автомобилей, автобусы временно изменили маршруты. Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции "Лубянка" по требованию правоохранительных органов.-0-