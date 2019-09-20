Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и пятеро ранены в результате стрельбы в Вашингтоне (округ Колумбия, США) в 3 км от Белого дома. Об этом сообщает Reuters .

По данным полиции, инцидент произошел 19 сентября около 22.00 по местному времени во дворе жилого дома. Двое из пяти раненых находятся в критическом состоянии, погибший и пострадавшие - взрослые, уточнили полицейские.

Подозреваемый пока не задержан, мотивы нападения выясняются. Детективы опрашивают свидетелей и исследуют записи с камер видеонаблюдения.-0-